Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Магазины

Магазины в Оршанский район, Беларусь

Орша
3
Магазин В архив
Очистить
3 объекта найдено
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
€ 27,361
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 78 м²
Этаж 1
€ 22,801
Магазин в Орша, Беларусь
Магазин
Орша, Беларусь
Площадь 300 м²
€ 48,756
Realting.com
Перейти