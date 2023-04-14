Купить коммерческую недвижимость в Гродно, Беларусь

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94 объекта найдено
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Склад 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат
714 м²
Количество этажей 1
€ 163,675
Административно-хозяйственный комплекс в Гродно Возможна продажа по частям. Продажа в ра…
Коммерческая
Гродно, Беларусь
204 м²
€ 115,864
Продается изолированное помещение, расположенное в центральной части города ул.Свердлова,12 …
Склад 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
2 026 м²
2/3 Этаж
€ 254,606
Продается комплекс зданий и сооружений (торгово-складская база) с большим земельным участком…
Офис 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
2 026 м²
Количество этажей 3
€ 254,606
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
Склад
Гродно, Беларусь
2 026 м²
Количество этажей 3
€ 254,606
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
Коммерческая 10 комнат
Гродно, Беларусь
10 Количество комнат
1 554 м²
2/2 Этаж
€ 772,910
Уникальное предложение! Инвестиционная площадка 3.5 га земли в заповедном парке «Урочи…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
198 м²
1/5 Этаж
€ 174,200
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 62,742
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
1/5 Этаж
€ 69,835
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
2/5 Этаж
€ 39,100
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
69 м²
Количество этажей 2
€ 62,742
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис
Гродно, Беларусь
43 м²
Количество этажей 2
€ 39,100
Продается помещение на 2 этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре города Гродн…
Офис 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат
198 м²
Количество этажей 1
€ 174,200
Продаются два совмещенных помещения в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в са…
Офис
Гродно, Беларусь
79 м²
Количество этажей 1
€ 69,835
Продается помещение в цокольном этаже элитного дома 2018 года постройки в самом центре город…
Производство
Гродно, Беларусь
331 м²
Количество этажей 2
€ 5
Помещение многофункциональное, площадью 330,8 кв.м. Объект состоит из производственного пом…
Офис
Гродно, Беларусь
516 м²
2/3 Этаж
€ 421,873
Продаются нежилые помещения в трехэтажном здании, расположенные на втором, третьем этажах и …
Коммерческая 44 комнаты
Гродно, Беларусь
44 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 8
Аренда. Помещение бытового обслуживания населения на ул.Титова, 14. Помещение на первом эта…
Коммерческая 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат
1 ванных комнат
7 м²
Количество этажей 1
€ 8
Аренда. Помещение бытового обслуживания населения на ул.Титова, 14. Помещение на первом эта…
Другое
Гродно, Беларусь
270 м²
Количество этажей 1
€ 3
Гаражи , площадью 269,7 кв.м. Назначение- Здание специализированное автомобильного транспор…
Офис
Гродно, Беларусь
53 м²
Количество этажей 1
€ 3
Офисное помещение и склад, площадью 52,6 кв.м. Площадь офиса- 27,6 кв.м., склад- 25 кв.м., …
Офис
Гродно, Беларусь
612 м²
Количество этажей 2
€ 3
Общая площадь здания 611,9 кв.м. +площадка 0,4565 Га. Назначение- Здание административно- х…
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м²
3/3 Этаж
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
114 м²
1/7 Этаж
€ 186,408
Продажа. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом э…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
3/3 Этаж
€ 140,942
Сдается в аренду/продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем…
Магазин
Гродно, Беларусь
149 м²
Количество этажей 3
€ 95,477
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
Количество этажей 3
€ 4
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
219 м²
Количество этажей 3
€ 140,942
Продается торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 9
Аренда. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом э…
Офис 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат
1 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 186,408
Продажа. Торгово-офисное помещение на ул.Титова, 14. Торговое, офисное помещение на первом …
Офис 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
84 м²
Количество этажей 1
€ 8
Сдаётся в аренду административно- торговое помещение на улице Дзержинского 125 Б. Объект рас…
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