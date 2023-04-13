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Купить склад в Брестская область, Беларусь

Брест
20
Барановичи
1
Буховичский сельский Совет
1
Знаменский сельский Совет
1
Кобрин
1
Новомышский сельский Совет
1
Пинск
1
Тельминский сельский Совет
1
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28 объектов найдено
Складв Пинск, Беларусь
Склад
Пинск, Беларусь
3 538 м² 1/1 Этаж
€ 850,000
Торговые помещения, здание складов  г. Пинск, ул. Красноармейская, 18 к  Общая пло…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
220 м² 1/1 Этаж
€ 22,901
Продам Склад контейнерного типа в собственность в северо-западной части города Бреста, микро…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание склада в собственность общей площадью 220,4 кв.м, расположенное на земельном участке …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 1,648,903
Транспортно - логистический комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей п…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 1,374,086
Складской комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей площадью капитальны…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
131 м² 1/1 Этаж
€ 28,856
Предлагаем для продажи в самом центре Бреста Капитальное строение (целевое назначение - Здан…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
381 м²
€ 150,000
Лот 6761. Продается помещение склада, расположенное на земельном участке площадью 0,2054 га …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
972 м² 1/1 Этаж
€ 549,634
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1 390 м² 1/3 Этаж
€ 275,446
Продается здание в самом центре Бреста!   Объект представляет собой отдельно стоящее 3-…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
425 м² 1/1 Этаж
€ 132,828
Предлагаем для продажи СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ. Общая площадь 425 м² (офис - 79,90 м²; …
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
557 м² 1/1 Этаж
€ 164,890
Предлагаем для продажи Капитальные строения, расположенные по адресу: Брестская обл., г. Бре…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
972 м² 1/1 Этаж
€ 595,437
Продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, расположе…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
847 м² 1/1 Этаж
€ 229,014
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Складв Тельмы 1, Беларусь
Склад
Тельмы 1, Беларусь
354 м²
€ 47,177
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение под складское помещение в Бр…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 47,177
Незавершённое законсервированное капитальное строение в собственность в д. Тельмы - 1 Брестс…
Складв Новомышский сельский Совет, Беларусь
Склад
Новомышский сельский Совет, Беларусь
953 м² Количество этажей 2
€ 137,409
Продаются два отдельно стоящие капитальные строения (наименование - зерносклады) в бывшем па…
Складв Медно, Беларусь
Склад
Медно, Беларусь
9 м²
€ 6,412
Лот 6215. В продаже склад ГСМ, расположенный в аг. Медно. Фундамент - бетон, стены - ж/б пан…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 128,248
Складское отапливаемое помещение с офисным блоком в собственность в восточной части г. Брест…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 132,828
Складское помещение с офисным блоком в собственность в промышленной зоне (р - н Граевка) гор…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 41,223
Складское помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 176,4 кв.…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
€ 44,887
Производственно - складское отапливаемое здание в собственность в промышленной зоне города Б…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 105,347
Здание склада с рампой и офисным блоком в собственность в промышленной зоне центральной част…
Складв Большие Лепесы, Беларусь
Склад
Большие Лепесы, Беларусь
1/1 Этаж
€ 45,803
Производственно - складское здание в собственность в городе Кобрин Брестской области общей п…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 384,744
Многофункциональный комплекс зданий в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н…
Склад 2 комнатыв Кобрин, Беларусь
Склад 2 комнаты
Кобрин, Беларусь
2 Количество комнат 496 м² Количество этажей 1
€ 36,642
Продаётся здание складского назначения в северной части города Кобрина. Капитальное строение…
Складв Брест, Беларусь
Склад
Брест, Беларусь
726 м²
€ 87,941
The Warehouse, Brest, Krasnogvardeyskaya St., Leninsky district rayonploshchad 726.4 м² …
Складв Чернавчицы, Беларусь
Склад
Чернавчицы, Беларусь
132 м² 1 Этаж
€ 12,367
For sale Warehouse, ag. Chernavchitsa, Brest district, Brest e.g. Area 131.8 м² 1st flo…
Складв Барановичи, Беларусь
Склад
Барановичи, Беларусь
1 805 м²
€ 148,822
Здание складов, хранилищ, баз торговых, МТС г. Барановичи, ул. Маяковского, 97 Общая площадь…

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