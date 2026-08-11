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Дома в Ямболской области, Болгария

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2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Granitovo, Болгария
Дом 3 спальни
Granitovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Описание объекта: 🏡 Одноквартирный дом в Гранитово, Область Ямбол - Юго-Восточная Болгария. …
$114,727
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Elhovo, Болгария
Дом 2 спальни
Elhovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Описание объекта: На продажу двухэтажный массивный дом с большим двором площадью 6000 м² в д…
$36,541
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Realting.com
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Параметры недвижимости в Ямболской области, Болгария

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