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Дома в Ямболская область, Болгария

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Malomirovo, Болгария
Дом 2 спальни
Malomirovo, Болгария
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Этаж 2
#31992080A private house is offered for sale in the village of Malomirovo, Yambol region.Pri…
€82,200
в месяц
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Дом 4 спальни в Drama, Болгария
Дом 4 спальни
Drama, Болгария
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Этаж 1
ID 30390696Cost: 24 000 euroLocality: village Malk Manastir, total. Elkhovo, Yambol regionRo…
€24,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Ямболская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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