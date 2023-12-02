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Продажа офисных помещений в Витоша, Болгария

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
в месяц
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Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
€460,000
в месяц
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Realting.com
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