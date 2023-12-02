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Коммерческая недвижимость в Витоша, Болгария

5 объектов найдено
Коммерческая в Витоша, Болгария
Коммерческая
Витоша, Болгария
Площадь 7 600 м²
Bestay Property presents a commercial land with strategic location next to the Business Park…
€2,80 млн
в месяц
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Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Витоша, Болгария
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Витоша, Болгария
Площадь 650 м²
Bestay Property представляет коммерческую недвижимость (здание), недалеко от центра Симеонов…
€750,000
в месяц
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Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 401 м²
Агентство Квадрат предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном …
€501,250
в месяц
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Офис с ванной в Витоша, Болгария
Офис с ванной
Витоша, Болгария
Площадь 368 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию просторный офис в новом, современном офисном зд…
€460,000
в месяц
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Магазин в Витоша, Болгария
Магазин
Витоша, Болгария
Площадь 52 м²
€27,000
в месяц
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