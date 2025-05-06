Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Varna
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Varna, Болгария

двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Varna, Болгария
Квартира
Varna, Болгария
Площадь 61 м²
Жилой комплекс премиум-класса с контролем доступа расположен в живописном месте с невероятно…
$88,851
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Varna, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти