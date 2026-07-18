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Виллы в Созополе, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Созопол, Болгария
Вилла
Созопол, Болгария
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Objektbeschreibung: АКЦИЯ до 31.12.2025г! ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРАЧКА ОТ МОРЕТО! Само сега пре…
$639,460
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

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