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Жилье в Сливенской области, Болгария

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Сливен, Болгария
Дом 5 комнат
Сливен, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 922 м²
Этаж 4/4
#23720287Роскошный особняк в 4 этажа в Персиковой долине, г. Сливен.Стоимость: 715000 евро.Н…
$824,860
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Параметры недвижимости в Сливенской области, Болгария

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