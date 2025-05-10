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Дома с гаражом в Shabla, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Durankulak, Болгария
Дом 4 комнаты
Durankulak, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает этот одноэтажный дом в красивой деревне нед…
$37,876
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Shabla, Болгария

Недорогая
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