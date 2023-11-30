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Отели в Приморско, Болгария

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 17 комнат с холодильником в Kiten, Болгария
Отель 17 комнат с холодильником
Kiten, Болгария
Комнаты 17
Площадь 1 098 м²
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 1…
€720,000
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Отель в Lozenets, Болгария
Отель
Lozenets, Болгария
Площадь 1 600 м²
€1,000,000
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