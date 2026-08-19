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Отели в Primorsko, Болгария

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4 объекта найдено
Отель 780 м² в Primorsko, Болгария
Отель 780 м²
Primorsko, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 780 м²
Этаж 5/5
#26613082 Предлагается 5-ти этажный отель в тихом живописном месте черноморского побережья.С…
$634,858
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Отель 41 м² в Primorsko, Болгария
Отель 41 м²
Primorsko, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: Комплекс Альбатрос в Приморско — современное жилое сооружение, всего в нес…
$93,874
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Отель 720 м² в Primorsko, Болгария
Отель 720 м²
Primorsko, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 720 м²
Этаж 5/5
#31391694Предлагаем гостевой дом в центре города.Приморско.Цена: 665 000 евроНаселенный пунк…
$767,601
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Отель 1 098 м² в Kiten, Болгария
Отель 1 098 м²
Kiten, Болгария
Число комнат 17
Площадь 1 098 м²
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 150…
$781,020
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