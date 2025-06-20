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Пентхаусы с видом на море в Болгарии

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Равда, Болгария
Пентхаус 4 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 5/5
Предлагаем просторный меблированный многокомнатный мезонет с ВИДОМ НА МОРЕ в жилом доме в по…
$154,994
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GINY DOM
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Параметры недвижимости в Болгарии

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