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Земельные участки в Obzor, Болгария

2 объекта найдено
Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
€15,000
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Площадь 14 561 м²
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
€1,38 млн
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