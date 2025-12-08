  1. Realting.com
  Болгария
  Nesebar
  Новые дома

Продажа новых домов в Nesebar, Болгария

Коттеджный поселок Grand Luxury Home — Простор, стиль и инновации в самом сердце Солнечного Берега
Kosharitsa, Болгария
от
$384,727
Год сдачи 2026
Grand Luxury Home — это эксклюзивный жилой проект, предлагающий одноэтажные и двухэтажные дома класса люкс в стиле Japandi — гармоничном сочетании японского минимализма и скандинавской функциональности. Простор, продуманные планировки и передовые технологии создают идеальную среду для жизни …
Invest Cafe
Клубный дом Элит Несебр
Несебр, Болгария
от
$86,669
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 54–84 м²
2 объекта недвижимости
Новостройка от застройщика для круглогодичного проживания! Не более пяти минут от прекрасного пляжа и в идеальном месте! Без платы за обслуживание!!! В доме пять этажей + один цокольный этаж. 20 квартир, 20 парковочных мест, 20 складов. В здании один подъезд и будет установлен один качествен…
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
54.0
86,511
Квартира 2 комнаты
84.0
134,572
"РЕАЛ СТРОЙ 2010" ООД
