Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Nesebar
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Квартиры-студии с видом на горы в Nesebar, Болгария

Святой Влас
4
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Несебр, Болгария
Студия 1 комната
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
НА ПРЯМУЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА, БЕЗ КОМИССИИ ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ! Orchid Garden (Орхидея Гарден) …
$52,654
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти