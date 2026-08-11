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Жилье в Монтанской области, Болгария

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1 объект найдено
Дом 5 спален в Монтана, Болгария
Дом 5 спален
Монтана, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
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Параметры недвижимости в Монтанской области, Болгария

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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