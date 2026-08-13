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Жилье в Kovachevtsi, Болгария

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Kovachevtsi, Болгария
Дом 5 комнат
Kovachevtsi, Болгария
Число комнат 5
Площадь 260 м²
$173,069
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Параметры недвижимости в Kovachevtsi, Болгария

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