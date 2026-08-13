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Жилье в Kostinbrod, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kostinbrod, Болгария
Квартира 3 комнаты
Kostinbrod, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$40,022
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Параметры недвижимости в Kostinbrod, Болгария

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