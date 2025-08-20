Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Karnobat
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Karnobat, Болгария

коммерческая недвижимость
4
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад в Karnobat, Болгария
Склад
Karnobat, Болгария
Описание объекта: На продажу представлен склад/здание в районе вокзала города Карнобат (прим…
$465,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти