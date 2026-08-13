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Жилье в Калофере, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты
Калофер, Болгария
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, простор…
$27,119
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