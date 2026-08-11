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Жилье в Harmanli, Болгария

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2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Harmanli, Болгария
Вилла 10 комнат
Harmanli, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
$176,234
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Дом 6 комнат в Izvorovo, Болгария
Дом 6 комнат
Izvorovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Вилла в юго-восточной части Болгарии, которая включает в себя двухэтажный дом общей площадью…
$83,486
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Параметры недвижимости в Harmanli, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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