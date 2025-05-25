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Отели в Balchik, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 2 564 м² в Rogachevo, Болгария
Отель 2 564 м²
Rogachevo, Болгария
Площадь 2 564 м²
Этаж 2/2
Предлагается к продаже Гостиничный комплекс “ПАНОРАМА-БУЛТРАК”- уютный уголок у подножия гор…
$2,26 млн
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