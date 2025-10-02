Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Chernomorets
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Chernomorets, Болгария

Кондо Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Description of object: Elegant maisonette with an area of 195.91 m² in the Atia Resort compl…
$340,344
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Chernomorets, Болгария
Кондо
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Описание объекта: Элегантная мезонетная квартира площадью 195,91 м² в комплексе Atia Resort,…
$337,524
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти