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Дома с бассейном в Благоевградской области, Болгария

2 объекта найдено
Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
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Дом 4 спальни в Bansko, Болгария
Дом 4 спальни
Bansko, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
$1,28 млн
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Параметры недвижимости в Благоевградской области, Болгария

с гаражом
Недорогая
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