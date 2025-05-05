Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Благоевградская область
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Благоевградской области, Болгария

1 объект найдено
Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Благоевградской области, Болгария

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти