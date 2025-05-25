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Дома с гаражом в Balchik, Болгария

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить на продажу этот прекрасный дом, расположенный всего в 5 км …
$280,630
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить этот относительно новый кирпичный дом с 3 спальнями и 2 ван…
$264,440
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Hrabrovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Hrabrovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот 3-комнатный дом в идеальном состо…
$155,415
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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