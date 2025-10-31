Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Aitos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Aitos, Болгария

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Chernograd, Болгария
Дом 7 комнат
Chernograd, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА ГОРЫ в селе Черног…
$127,655
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
