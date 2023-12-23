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Дома в Айтос, Болгария

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Driankovets, Болгария
Дом 2 спальни
Driankovets, Болгария
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
ID 32451303Total area: total area of 120 sq. m, yard of 2000 sq. m. Cost: 166,700 eurosSuppo…
€165,033
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Параметры недвижимости в Айтос, Болгария

с видом на море
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с видом на горы
недорогая
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