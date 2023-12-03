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Жильё в Айтос, Болгария

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Айтос, Болгария
Квартира 1 спальня
Айтос, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€45,600
в месяц
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Параметры недвижимости в Айтос, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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