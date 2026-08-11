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Жилье в Aitos, Болгария

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дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Aytos, Болгария
Вилла
Aytos, Болгария
Количество спален 2
Площадь 129 м²
Описание объекта: Представляем вашему вниманию современный 3-комнатный дом в Айтосе. Он расп…
$239,797
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Дом в Aytos, Болгария
Дом
Aytos, Болгария
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом с участком в городе Айтос. Площадь до…
$209,723
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Дом 7 комнат в Chernograd, Болгария
Дом 7 комнат
Chernograd, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
🏡 Двухэтажный дом с 6 спальнями | Муниципалитет Айтос, 40 км до Бургаса Мы рады предложить э…
$125,788
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
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Параметры недвижимости в Aitos, Болгария

с садом
Недорогая
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