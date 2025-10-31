Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Aitos
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Aitos, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Chernograd, Болгария
Дом 4 комнаты
Chernograd, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Предлагаем просторный меблированный одноэтажный дом в селе Черноград, муниципалитет Айтос, Б…
$72,312
Параметры недвижимости в Aitos, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
