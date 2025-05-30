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Дома в Жмуровском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
Площадь 65 м²
Мечтаете о доме в живописном месте с рекой рядом  и большим участком ,и при этом не далеко о…
$25,000
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Параметры недвижимости в Жмуровском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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