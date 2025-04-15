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Дома в Жгунском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дачный  деревянный  дом. 2 этажа с печным отоплением.Есть летний водопровод для полива и кол…
$5,500
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается дача в СТ Лесная Поляна Добрушского района, д. Дударево. Проезд из города: на приг…
$8,000
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Продаётся дачный дом в жилом состоянии. Участок 9 соток правильной формы, обработан, есть са…
$3,500
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Параметры недвижимости в Жгунском сельском Совете, Беларусь

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