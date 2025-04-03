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Склады в Веселовский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Продажа производственно-складской базы вблизи д. Ляховка
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$299,900
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