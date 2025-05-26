Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вертелишковский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Производство

Производственные здания в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

Производство Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
$57,000
Оставить заявку
Производство 1 640 м² в Житомля, Беларусь
Производство 1 640 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В аренду здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный уч…
$57,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти