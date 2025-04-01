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Купить земельный участок в Вязынский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Участок земли в Вязынь, Беларусь
Участок земли
Вязынь, Беларусь
Продаётся земельный участок 10,26 соток в д.Вязань, ул.Октябрьская; "Вилейское водохранилище…
$9,000
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