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Дома в Велятичский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Велятичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Велятичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом в живописной деревне Боровые, Борисовского района в 110 км от МКАД (Моск…
$4,500
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Дом в Велятичи, Беларусь
Дом
Велятичи, Беларусь
Площадь 69 м²
Самое время купить дом ❤️ Дом с очень большим участком 41 сотка в агрогородке Велятичи!  Адр…
$10,300
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Дом в Велятичи, Беларусь
Дом
Велятичи, Беларусь
Площадь 89 м²
Срочная продажа! Продаём одноэтажный, полностью готовый к проживанию, уютный дом в агрогород…
$30,900
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Параметры недвижимости в Велятичский сельский Совет, Беларусь

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