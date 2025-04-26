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Квартиры в Воложинском районе, Беларусь

Раковский сельский Совет
5
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7 объектов найдено
Квартира в Раков, Беларусь
Квартира
Раков, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается полдома в аг. Раков (Раковское направление 26 км. от МКАД). Общая площадь по СНБ 1…
$74,900
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Квартира 2 комнаты в Ивенец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ивенец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается аккуратная и уютная квартира в блокированном доме в центре городского поселка Ивен…
$27,500
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Квартира 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: Минская область, Воложинский район, агрогородок …
$40,100
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Квартира 4 комнаты в Раков, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Раков, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира (полдома) в аг. Раков (Раковское направление 26 км. от МКАД). Общая площа…
$74,900
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Квартира 2 комнаты в Раковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Раковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в сосновом лесу! ❤️ Желаете осуществить свою мечту о собственной квар…
$31,000
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Квартира 4 комнаты в Воложин, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Воложин, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 4/5
Просторная 4-х комнатная квартира для большой и дружной семьи в г. Воложине.ул.Чапаева,55 До…
$38,800
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Квартира в Выгоничи, Беларусь
Квартира
Выгоничи, Беларусь
Площадь 25 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме 30 км от МКАД, Раковское ( Гродненское) направ…
$17,000
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Параметры недвижимости в Воложинском районе, Беларусь

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