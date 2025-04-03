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Дома в Узовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Узовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Узовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Продается  уютный дом в живописном месте, полностью готовый к круглогодичному проживанию. Ка…
$36,500
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Параметры недвижимости в Узовский сельский Совет, Беларусь

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