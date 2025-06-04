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Дома с садом в Телеханском сельском Совете, Беларусь

Телеханы
3
1 объект найдено
Дом в Телеханы, Беларусь
Дом
Телеханы, Беларусь
Площадь 107 м²
В продаже изолированная половина дома с земельным участком 5,24 соток в гп. Телеханы. Телеха…
$34,000
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Параметры недвижимости в Телеханском сельском Совете, Беларусь

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