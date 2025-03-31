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Дома с садом в Свислочский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Вердомичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вердомичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается добротный деревенский дом в аг. Великое Село, Гродненской области, Свислочского ра…
$5,900
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$56,600
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Параметры недвижимости в Свислочский район, Беларусь

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