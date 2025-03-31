Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свислочский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Свислочский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$56,600
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Свислочский район, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов