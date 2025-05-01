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Дома в Сигневичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сигневичи, Беларусь
Дом
Сигневичи, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Березовском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,3 кв.м, общ.- 41,3 кв.м, жил.- …
$14,900
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Параметры недвижимости в Сигневичском сельском Совете, Беларусь

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