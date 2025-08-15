Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Щитковичский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Щитковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Теребуты, Беларусь
Дом
Теребуты, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается жилой дом в аг.Теребуты, Стародорожского района .Дом постройки: 1993 г. Просторный…
$12,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Щитковичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти