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Коттеджи в Руденском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Продается современный загородный коттедж в агрогородке Руденск, расположенный в живописном и…
$185,000
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Параметры недвижимости в Руденском сельском Совете, Беларусь

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