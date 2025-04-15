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Квартиры в Полоцк, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Полоцк, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Полоцк, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Современное место для комфортной жизни - 4-комнатная квартира !   Очень светлая квартира с о…
$34,500
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов