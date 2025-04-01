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Дома с гаражом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Покрашевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается 2-уровневая дача с земельным участком 20 соток в 70 км. от МКАД, д.Рудня (Минская …
$75,000
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Дом в Леньки, Беларусь
Дом
Леньки, Беларусь
Площадь 80 м²
Продаётся жилой дом в аг. Леньки. Дом из бруса, обложен блок-хаусом. Пристройка блочная. Общ…
$12,000
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Дом в Замостье, Беларусь
Дом
Замостье, Беларусь
Площадь 42 м²
Ищете вариант для дачи или постоянного проживания? Мы  предлагаем вам отличный вариант:  жил…
$17,000
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Параметры недвижимости в Покрашевский сельский Совет, Беларусь

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Недорогая
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