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Продажа вилл в Беларуси

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7 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$275,000
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Вилла 4 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 4 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
$198,000
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Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
$224,900
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Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Плисский сельский Совет, Беларусь
Вилла 3 комнаты
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
$175,000
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Параметры недвижимости в Плисском сельском Совете, Беларусь

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