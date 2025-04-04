Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Плещицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Плещицкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Жилой дом в Пинском р-не. 1960 г.п., реконструкция 2017 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 450,0 кв.м, общ…
$157,000
Оставить заявку
Дом в Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Плещицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дача в СТ "Строитель", Плещицкий с/совет, д. Кнубово, 12 км от г. Пинска. Дом деревянный, об…
$22,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Плещицкий сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов