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Долгосрочная аренда офисов в Пинске, Беларусь

1 объект найдено
Офис 139 м² в Пинск, Беларусь
Офис 139 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - складАдрес: Пинск, Красноармейская, 18кПлощадь - 139,3 м2Сдаются в ар…
Цена по запросу
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