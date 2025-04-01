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Дома в Перебродский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Предлагается незавершенное строение под гостиничный комплекс на первой береговой линии озера…
$220,000
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Параметры недвижимости в Перебродский сельский Совет, Беларусь

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